Черток Алексей Давидович
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения05.07.1901
Дата смерти14.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Совершение преступления
Неизвестно
Черток Алексей Давыдович (1901) Дата рождения: 1901 г. Место рождения: с. Усть-Кут Иркутской обл. Пол: мужчина Национальность: еврей Образование: грамотный Профессия / место работы: отбвал наказание в... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан парохода
Рождение ребёнка
07.04.1933
Сын: Черток Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Морген (Морген) Ганна Александровна
Смерть
14.09.1974
Похороны
Неизвестно