Букина Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: Букин Степан Евстафьевич
Бракосочетание
28.01.1868
оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 19; Невесте - 18
Смерть
Неизвестно