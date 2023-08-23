Букина Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Букин Степан Евстафьевич

Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Букин Степан Евстафьевич

оба православные, у обоих первый брак. Жениху - 19; Невесте - 18
Смерть
Неизвестно
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