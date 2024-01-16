Шамова Феврония (Хевронья) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кожевникова Степанида Артамоновна
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шамов Харитон Артамонович
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно