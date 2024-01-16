Шамова Феврония (Хевронья) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамова Феврония (Хевронья) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кожевникова Степанида Артамоновна

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1872

Сын: Шамов Фёдор Артамонович

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1873

Сын: Шамов Харитон Артамонович

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шамов Андрей Артамонович

Отец ребёнка: Шамов Артамон Аксёнович

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамов Артамон Аксёнович

Смерть
Неизвестно
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