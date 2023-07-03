Абажганкина Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 27.09.1853
Дочь: Суркова Ефросиния Герасимовна
Отец ребёнка: Абажганкин Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
17.03.1856
Дочь: Суркова Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Абажганкин Герасим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно