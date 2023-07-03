Абажганкина Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абажганкина Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 27.09.1853

Дочь: Суркова Ефросиния Герасимовна

Отец ребёнка: Абажганкин Герасим Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1856

Дочь: Суркова Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Абажганкин Герасим Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абажганкин Герасим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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