Долгополов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клен Алена Александровна
Мать ребёнка: Долгополова Алла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кициева Лариса Александровна
Мать ребёнка: Долгополова Алла Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгополов Александр Александрович
Мать ребёнка: Долгополова Алла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно