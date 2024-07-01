Буйдалина Ксенья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1896
Дата смерти08.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1924
Дочь: Мамина (Буйдалина) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Буйдалин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1932
Дочь: Предина (Буйдалина) Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Буйдалин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1934
Дочь: Муравьева (Буйдалина) Муза Матвеевна
Отец ребёнка: Буйдалин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1939
Отец ребёнка: Буйдалин Матвей Иванович
Смерть
08.10.1964
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область