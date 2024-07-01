Буйдалина Ксенья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуйдалина Ксенья Афанасьевна

Буйдалина Ксенья Афанасьевна

avatar

Место рождения

Капарулино, Курганский округ, Уральская область

Дата рождения

30.01.1896

Дата смерти

08.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1896

Отец: Просеков Афанасий Кириллович

Мать: Просекова (Бубнова) Марина Павловна

Капарулино, Курганский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буйдалин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1924

Дочь: Мамина (Буйдалина) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Буйдалин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1932

Дочь: Предина (Буйдалина) Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Буйдалин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1934

Дочь: Муравьева (Буйдалина) Муза Матвеевна

Отец ребёнка: Буйдалин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1939

Сын: Буйдалин Юрий Матвеевич

Отец ребёнка: Буйдалин Матвей Иванович

Смерть
08.10.1964
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.