Друговская Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1834 и 1836
Дата смерти01.01.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Друговской Дометий Михайлович
Отец ребёнка: Друговской Михаил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друговской Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Друговской Михаил Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1887