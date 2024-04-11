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Друговская Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1834 и 1836

Дата смерти

01.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

В метрике о смерти 51 год
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Друговской Дометий Михайлович

Отец ребёнка: Друговской Михаил Прокопьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друговской Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Друговской Михаил Прокопьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друговской Михаил Прокопьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.01.1887
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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