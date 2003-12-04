Старкина (Сочкова) Просковья Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1919
Дата смерти04.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2003