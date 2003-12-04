Старкина (Сочкова) Просковья Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Сочкова) Просковья Аверьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1919

Дата смерти

04.12.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Николай Михайлович

Смерть
04.12.2003
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