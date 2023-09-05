Ковтун (Носенко) Харитина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
10.08.1883
Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров
Рождение ребёнка
01.09.1886
Сын: Ковтун Корнилий Никифоров
Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров
Рождение ребёнка
03.11.1888
Дочь: Пелагея Никифорова
Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров
Рождение ребёнка
11.11.1891
Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров
Рождение ребёнка
20.09.1893
Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров
Рождение ребёнка
01.05.1895
Дочь: Василиса Никифорова
Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров
Рождение ребёнка
10.05.1897
Дочь: Таисия Никифорова
Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров
Рождение ребёнка
10.05.1897
Дочь: Клавдия Никифорова
Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно