Ковтун (Носенко) Харитина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Носенко) Харитина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Носенко Феодор Владимиров

Мать: Пустовойт Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
10.08.1883

Сын: Ковтун Федор Никифоров

Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
01.09.1886

Сын: Ковтун Корнилий Никифоров

Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров

Рождение ребёнка
03.11.1888

Дочь: Пелагея Никифорова

Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров

Рождение ребёнка
11.11.1891

Сын: Ковтун Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
20.09.1893

Сын: Ковтун Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров

Рождение ребёнка
01.05.1895

Дочь: Василиса Никифорова

Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
10.05.1897

Дочь: Таисия Никифорова

Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров

Рождение ребёнка
10.05.1897

Дочь: Клавдия Никифорова

Отец ребёнка: Ковтун Никифор Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтун Никифор Петров

Смерть
Неизвестно
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