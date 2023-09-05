Арина Самуилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: Самаряков Самуил Евдокимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Александрова
Отец ребёнка: Шебалдин Александр Иванов
Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно