Арина Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Самуилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Самаряков Самуил Евдокимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1851

Муж: Шебалдин Александр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Александрова

Отец ребёнка: Шебалдин Александр Иванов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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