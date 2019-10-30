Еланскова Зиновия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еланскова Зиновия Максимовна

Место рождения

Рынок Соленовский

Дата рождения

30.10.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1886 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1905 ст.

Отец: Елансков Максим Иосифович

Мать: Еланскова Домна Федоровна

Крещение
01.11.1905 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Афутин Василий Николаевич, г. Царицын, сын мещанина Рыбина Александра Дмитриевна, вдова крестьянина ГАРО 803-2-1093 лл.32об.-33 №55
Смерть
Неизвестно
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