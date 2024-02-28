Сальнов Никита Никитич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти08.09.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Сальнов Никита Иванович
Мать: Сальнова Анна Яковлевна
Бракосочетание
28.01.1806 ст.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сальнова Акулина Никитична
Мать ребёнка: Сальнова Федосья Авдеевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Селезнева Дарья Никитична
Мать ребёнка: Сальнова Федосья Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1850 ст.