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Сальнов Никита Никитич

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

08.09.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Сальнов Никита Иванович

Мать: Сальнова Анна Яковлевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
28.01.1806 ст.

Жена: Сальнова Парасковья Андреевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сальнова Акулина Никитична

Мать ребёнка: Сальнова Федосья Авдеевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Селезнева Дарья Никитична

Мать ребёнка: Сальнова Федосья Авдеевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальнова Федосья Авдеевна

Смерть
08.09.1850 ст.
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
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