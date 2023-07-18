Трошичев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трошичев Феофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1923
Дочь: Мосичева Александра
Мать ребёнка: Трошичевa Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Трошичевa Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марианна
Мать ребёнка: Трошичевa Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трошичев Александр
Мать ребёнка: Трошичевa Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трошичев Леонид
Мать ребёнка: Трошичевa Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трошичев Кирилл
Мать ребёнка: Трошичевa Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Трошичевa Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трошичевa Степанида
Смерть
Неизвестно