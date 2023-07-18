Трошичев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошичев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трошичев Феофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1923

Дочь: Мосичева Александра

Мать ребёнка: Трошичевa Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Трошичевa Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марианна

Мать ребёнка: Трошичевa Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трошичев Александр

Мать ребёнка: Трошичевa Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трошичев Леонид

Мать ребёнка: Трошичевa Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трошичев Кирилл

Мать ребёнка: Трошичевa Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Трошичевa Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошичевa Степанида

Смерть
Неизвестно
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