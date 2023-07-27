Кузнецова (Кузнецова) Настасья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кузнецова) Настасья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

15.09.1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Гликерия Матвеева

Отец ребёнка: Кузнецов Матфей Дорофеев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Кузнецов Иосиф (Осип) Матвеев

Отец ребёнка: Кузнецов Матфей Дорофеев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Лукерья Матвиева

Отец ребёнка: Кузнецов Матфей Дорофеев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Матфей Дорофеев

Смерть
15.09.1803
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
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