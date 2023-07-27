Кузнецова (Кузнецова) Настасья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти15.09.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Гликерия Матвеева
Отец ребёнка: Кузнецов Матфей Дорофеев
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Кузнецов Иосиф (Осип) Матвеев
Отец ребёнка: Кузнецов Матфей Дорофеев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Лукерья Матвиева
Отец ребёнка: Кузнецов Матфей Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1803