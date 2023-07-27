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Кузнецов Матфей Дорофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

20.08.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Кузнецов Дорофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Гликерия Матвеева

Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Кузнецов Иосиф (Осип) Матвеев

Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Лукерья Матвиева

Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Настасья Афанасьева

Смерть
20.08.1830
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от престарелости