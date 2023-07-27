Кузнецов Матфей Дорофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти20.08.1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Кузнецов Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Гликерия Матвеева
Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Кузнецов Иосиф (Осип) Матвеев
Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Лукерья Матвиева
Мать ребёнка: Кузнецова Настасья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1830
Причина смерти: от престарелости