Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Пузиков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузиков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Пузиков Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузиков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Пузиков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Пузиков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Пузиков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Пузиков Владимир Михайлович

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