Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Пузиков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузиков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Пузиков Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Пузиков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Пузиков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1967
Сын: Пузиков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Пузиков Владимир Михайлович