Баранов Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Федор Васильевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
1787
ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда 1787 с.Гремячева 25 вдова Парасковья Павлова 63 дети ее Федор Васильев 47 жена его Прасковья Сергеева 46 дети их Михайла 22 жен... Показать все
Упоминание
1794
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 ИР вдова Парасковья Павлова 68 дети ее Федор Васильев 49 жена его Прасковья Сергеева 48 дети их Михаил Федоров 29 жена его Марья Никифорова 27 дети у них Федор 16 Сидор 2 Вас... Показать все
Бракосочетание
1796
Жена: Екатерина Трофимовна
1796 О бракосочетавшихся Гремячка 5 15 6 Федор Федоров, 20 Екатерину Трофимову, 19
Упоминание
1802
1802 Ф.5 о.21 д.2 ИР 43 Федор Васильев 65 жена его Прасковья Сергеева 63 дети их Михайл Федоров 39 жена его Марья Никифорова 35 дети их Василей 11 Сидор 11 Екатерина 5 Иван 1 брат его Федор Федоров 24... Показать все
Рождение ребёнка
1807
Сын: Баранов Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Екатерина Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Екатерина Трофимовна
Смерть
1853
1853 О умерших Гремячка 5 71 10 Федор Федоров 77 1776 г-жи Этковой