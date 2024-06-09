Баранов Федор Федорович 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Федор Федорович

Баранов Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Федор Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда 1787 с.Гремячева 25 вдова Парасковья Павлова 63 дети ее Федор Васильев 47 жена его Прасковья Сергеева 46 дети их Михайла 22 жен... Показать все
Упоминание
1794
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 ИР вдова Парасковья Павлова 68 дети ее Федор Васильев 49 жена его Прасковья Сергеева 48 дети их Михаил Федоров 29 жена его Марья Никифорова 27 дети у них Федор 16 Сидор 2 Вас... Показать все
Бракосочетание
1796

Жена: Екатерина Трофимовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1796 О бракосочетавшихся Гремячка 5 15 6 Федор Федоров, 20 Екатерину Трофимову, 19
Упоминание
1802
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1802 Ф.5 о.21 д.2 ИР 43 Федор Васильев 65 жена его Прасковья Сергеева 63 дети их Михайл Федоров 39 жена его Марья Никифорова 35 дети их Василей 11 Сидор 11 Екатерина 5 Иван 1 брат его Федор Федоров 24... Показать все
Рождение ребёнка
1807

Сын: Баранов Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Баранов Илья Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Трофимовна

Смерть
1853
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1853 О умерших Гремячка 5 71 10 Федор Федоров 77 1776 г-жи Этковой

Мы используем куки для улучшения работы сайта.