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Горев Терентий Иванович

Место рождения

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1844 по 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.03.1845 ст.

Сын: Горев Ефим Терентьевич

Мать ребёнка: Горева Варвара Евдокимовна

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болбукова Ефимия Терентьевна

Мать ребёнка: Горева Варвара Евдокимовна

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горева Варвара Евдокимовна

Смерть
С 1844 по 1845
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