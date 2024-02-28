Горев Терентий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1844 по 1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1845 ст.
Мать ребёнка: Горева Варвара Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болбукова Ефимия Терентьевна
Мать ребёнка: Горева Варвара Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1844 по 1845