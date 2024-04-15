(Белокур) Феодора Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1902 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Крещение
11.09.1902 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно