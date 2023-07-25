Мирошников Николай Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошников Николай Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мирошников Пантелей Семенович

Мать: Мирашниченко Варвара Васильевна

Смерть
1910
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