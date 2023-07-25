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Мирошников Николай Пантелеевич
Мирошников Николай Пантелеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1910
Пол
Мужской
Отец
Мирошников Пантелей Семенович
Мать
Мирашниченко Варвара Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Мирошников Пантелей Семенович
Мать:
Мирашниченко Варвара Васильевна
Смерть
1910
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