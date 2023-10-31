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Рыбин Роман Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Рыбин Еремей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1862

Жена: Рыбина Феодосия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1864

Сын: Рыбин Василий Романович

Мать ребёнка: Рыбина Феодосия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.05.1866

Сын: Рыбин Петр Романович

Мать ребёнка: Рыбина Феодосия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1868

Сын: Рыбин Фома Романович

Мать ребёнка: Рыбина Феодосия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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