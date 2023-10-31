Рыбин Роман Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Рыбин Еремей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1862
Рождение ребёнка
04.08.1864
Мать ребёнка: Рыбина Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
17.05.1866
Сын: Рыбин Петр Романович
Мать ребёнка: Рыбина Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
06.10.1868
Сын: Рыбин Фома Романович
Мать ребёнка: Рыбина Феодосия Степановна
Смерть
Неизвестно