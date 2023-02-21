Пражевский Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пражевский Андрей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.2003

Дочь: Пражевская Анна Андреевна

Мать ребёнка: Пражевская Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пражевская Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: Пражевская Ольга

Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
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