Пражевский Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.2003
Дочь: Пражевская Анна Андреевна
Мать ребёнка: Пражевская Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пражевская Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Пражевская Ольга
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд