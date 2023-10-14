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Григорий
Григорий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Параскева Петрова
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать:
Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно
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