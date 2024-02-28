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Рукосуев Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Рукосуев Гаврил Дмитриевич

Мать: не указана

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Авдотья (Евдокия) Дмитриевна

Мать ребёнка: Рукосуева Ульяна Ивановна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1771

Сын: Рукосуев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рукосуева Ульяна Ивановна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1775

Сын: Рукосуев Василий Дмитриевич Же

Мать ребёнка: Рукосуева Ульяна Ивановна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Харитина Дмитриевна

Мать ребёнка: Рукосуева Ульяна Ивановна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1786

Сын: Рукосуев Конан Дмитриевич

Мать ребёнка: Рукосуева Ульяна Ивановна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Ульяна Ивановна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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