Рукосуев Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Рукосуев Гаврил Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Авдотья (Евдокия) Дмитриевна
Мать ребёнка: Рукосуева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Рукосуев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Рукосуева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рукосуев Василий Дмитриевич Же
Мать ребёнка: Рукосуева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Харитина Дмитриевна
Мать ребёнка: Рукосуева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Рукосуев Конан Дмитриевич
Мать ребёнка: Рукосуева Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно