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Трофимъ

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Место рождения

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Леонтьевъ Артемий

Мать: не указана

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Катерина Семенова

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Трофимовъ Егоръ

Мать ребёнка: Катерина Семенова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кофейникова Агрофена

Мать ребёнка: Горынина Акулина Никонова

Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Горынина Акулина Никонова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горынина Акулина Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1793
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