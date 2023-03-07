Трофимъ
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Леонтьевъ Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Катерина Семенова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Трофимовъ Егоръ
Мать ребёнка: Катерина Семенова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кофейникова Агрофена
Мать ребёнка: Горынина Акулина Никонова
Деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Горынина Акулина Никонова
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1793