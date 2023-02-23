Бибарка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибарка

Бибарка

avatar

Место рождения

Никитино, 433816, Россия

Дата рождения

До 1641

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1641

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, 433816, Россия
Рождение ребёнка
1669

Сын: Сорочка Бибарков

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротка Бибарков

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close