Бибарка
Место рожденияНикитино, 433816, Россия
Дата рожденияДо 1641
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1641
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино, 433816, Россия
Рождение ребёнка
1669
Сын: Сорочка Бибарков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротка Бибарков
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно