Babyock Stephen D. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Babyock Stephen D.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.04.1977

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Babyock HARRY

Мать: Babyock Helen M

Смерть
?.04.1977
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