Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Babyock Stephen D.
Babyock Stephen D.
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
?.04.1977
Пол
Мужской
Отец
Babyock HARRY
1872 г.р.
Мать
Babyock (Mueller) Helen M
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Babyock HARRY
Мать:
Babyock Helen M
Смерть
?.04.1977
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия