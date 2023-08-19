Ябров Матфей Иванович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Ябров Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Васса Матфеевна
Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Матфеевна
Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна
Рождение ребёнка
20.06.1826
Дочь: Марфа Матфеевна
Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна
Рождение ребёнка
01.01.1829
Сын: Ябров Егор Матфеевич
Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна
Рождение ребёнка
06.06.1830
Дочь: Акилина Матфеевна
Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Акилина Матфеевна
Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яброва Дарья Елисеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно