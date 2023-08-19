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Ябров Матфей Иванович

Место рождения

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Ябров Иван Никитич

Мать: не указана

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Васса Матфеевна

Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Матфеевна

Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна

Рождение ребёнка
20.06.1826

Дочь: Марфа Матфеевна

Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.01.1829

Сын: Ябров Егор Матфеевич

Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.06.1830

Дочь: Акилина Матфеевна

Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Акилина Матфеевна

Мать ребёнка: Яброва Дарья Елисеевна

Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Дарья Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Пиканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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