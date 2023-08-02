Фурсова (Гревцова) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Гревцова) Марфа Павловна

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельсктй уезд с.Грошова

Дата рождения

1758

Дата смерти

Около 1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Орловская губ.Малоархангельсктй уезд с.Грошова
ГАОО,Ф-760-1-1066,рев.ск. 1795г.
Бракосочетание
До 1774

Муж: Фурсов Аггей Кузьмич

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Скрябина Екатерина Аггеевна

Отец ребёнка: Фурсов Аггей Кузьмич

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Аграфена Аггеевна

Отец ребёнка: Фурсов Аггей Кузьмич

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
1786
Беречка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Около 1789
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Агафья Аггеевна

Отец ребёнка: Фурсов Аггей Кузьмич

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ирина Аггеевна

Отец ребёнка: Фурсов Аггей Кузьмич

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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