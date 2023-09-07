Елиферий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Александр Вонифантиев
Мать: Наталья Ананьева
Бракосочетание
23.05.1888
Жена: Палагея Иванова
Рождение ребёнка
25.02.1889
Дочь: Дарья Елиферьева
Мать ребёнка: Палагея Иванова
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно