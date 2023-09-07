Елиферий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елиферий Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Александр Вонифантиев

Мать: Наталья Ананьева

Бракосочетание
23.05.1888

Жена: Палагея Иванова

Рождение ребёнка
25.02.1889

Дочь: Дарья Елиферьева

Мать ребёнка: Палагея Иванова

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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