Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Агеева Анна Ефимовна
Агеева Анна Ефимовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Агеев Ефим Феоктистович
1885 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Агеев Ефим Феоктистович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия