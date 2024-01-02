Костяков Андреян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Костякова Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Костяков Николай Андреянович
Мать ребёнка: не указана
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Емельяновна
Смерть
1854