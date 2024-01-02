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Костяков Андреян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: Костякова Дарья Кононовна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Костяков Степан Большой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Костяков Степан Меньшой

Мать ребёнка: Костякова Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Костяков Николай Андреянович

Мать ребёнка: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Костякова Акулина Афанасьевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Емельяновна

Смерть
1854
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