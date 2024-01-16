Колосова Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1853

Сын: Колосов Пётр Прокопьевич

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Лукич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ножнина Надежда Прокопьевна

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Лукич

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Прокопий Лукич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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