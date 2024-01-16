Колосова Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1853
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Лукич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ножнина Надежда Прокопьевна
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Лукич
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно