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Пилекшов Семеон Спиридонов

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Пилюкшев Спиридон Лаврентьев

Мать: Евдокия Тарасова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.01.1904 ст.

Жена: Анастасия Михайлова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.501, ЛЛ.40об-41 Жених: Села Нового Маклауша крестьянина Спиридона Лаврентьева сын Семен, вероисповедания православного, первым браком. лет жениху 18 Неввеста: Села Старых Маклауш... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1907 ст.

Сын: Пилекшов Николай Семенов

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.499, ЛЛ.175об-176 Родители:Села Нового Маклауша крестьянин Симеон Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные.
Рождение ребёнка
25.10.1910 ст.

Дочь: Пилекшова Мавра Семенов

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.499, ЛЛ.308об-309 Родители:Села Нового Маклауша запасный рядовой Симеон Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные.
Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Пилекшов Андрей Семенов

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.266об-267 Родители: Села Нового Маклауша крестьянин Симеон Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные.
Рождение ребёнка
10.12.1920

Сын: Пилекшов Степан Семенович

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.509, ЛЛ.441об-442 Родители Семен Пилекшов и Анастасия Пилекшова актовая запись №206, 10 декабря 1920, 7й ребенок
Смерть
Неизвестно

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