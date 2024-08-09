Пилекшов Семеон Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Пилюкшев Спиридон Лаврентьев
Мать: Евдокия Тарасова
Бракосочетание
07.01.1904 ст.
Жена: Анастасия Михайлова
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.501, ЛЛ.40об-41 Жених: Села Нового Маклауша крестьянина Спиридона Лаврентьева сын Семен, вероисповедания православного, первым браком. лет жениху 18 Неввеста: Села Старых Маклауш... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1907 ст.
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.499, ЛЛ.175об-176 Родители:Села Нового Маклауша крестьянин Симеон Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные.
Рождение ребёнка
25.10.1910 ст.
Дочь: Пилекшова Мавра Семенов
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.499, ЛЛ.308об-309 Родители:Села Нового Маклауша запасный рядовой Симеон Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные.
Рождение ребёнка
28.11.1918
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.500, ЛЛ.266об-267 Родители: Села Нового Маклауша крестьянин Симеон Спиридонов Пилекшов и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные.
Рождение ребёнка
10.12.1920
Сын: Пилекшов Степан Семенович
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
ЦГАСО, Ф.32, Оп.38, Д.509, ЛЛ.441об-442 Родители Семен Пилекшов и Анастасия Пилекшова актовая запись №206, 10 декабря 1920, 7й ребенок
Смерть
Неизвестно