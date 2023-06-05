Миколаенко Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миколаенко Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миколаенко Степан Рисантьевич

Мать: Миколаенко Просковья Архиповна

Рождение ребёнка
28.05.1954

Дочь: Жеребцова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Миколаенко Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миколаенко Олег Иванович

Мать ребёнка: Миколаенко Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миколаенко Игорь Иванович

Мать ребёнка: Миколаенко Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Миколаенко Галина Павловна

Смерть
Неизвестно
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