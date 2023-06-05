Миколаенко Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1954
Дочь: Жеребцова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Миколаенко Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миколаенко Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миколаенко Игорь Иванович
Мать ребёнка: Миколаенко Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миколаенко Галина Павловна
Смерть
Неизвестно