Шестеркина (Ершова) Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1898 ст.
Сын: Шестеркин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шестеркин Михаил Елисеев
Рождение ребёнка
02.04.1901 ст.
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Шестеркин Михаил Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно