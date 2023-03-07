Шестеркина (Ершова) Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестеркина (Ершова) Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1898 ст.

Сын: Шестеркин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шестеркин Михаил Елисеев

Рождение ребёнка
02.04.1901 ст.

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Шестеркин Михаил Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестеркин Михаил Елисеев

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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