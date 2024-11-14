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Кокшаров Никифор Степанович

Место рождения

Старый Посад, Карагайский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1738

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Кокшаров Степан Саввин

Мать: не указана

Старый Посад, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокшаров Филипп Никифоров

Мать ребёнка: Васса Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокшарова Агафья Федотовна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кокшаров Давыд Никифоров

Мать ребёнка: Кокшарова Агафья Федотовна

Старый Посад, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кокшаров Киприян Никифорович

Мать ребёнка: Кокшарова Агафья Федотовна

Старый Посад, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Кокшарова Анна Никифорова

Мать ребёнка: Васса Осипова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кокшаров Лука Никифоров

Мать ребёнка: Васса Осипова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кокшаров Иона Никифоров

Мать ребёнка: Васса Осипова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кокшарова Мавра Никифорова

Мать ребёнка: Васса Осипова

Смерть
1791

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