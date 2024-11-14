Кокшаров Никифор Степанович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Кокшаров Степан Саввин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокшаров Филипп Никифоров
Мать ребёнка: Васса Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Кокшарова Агафья Федотовна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кокшаров Киприян Никифорович
Мать ребёнка: Кокшарова Агафья Федотовна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Кокшарова Анна Никифорова
Мать ребёнка: Васса Осипова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Васса Осипова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Васса Осипова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кокшарова Мавра Никифорова
Мать ребёнка: Васса Осипова
Смерть
1791