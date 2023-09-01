Weurlander (Lundenius) Signe Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Weurlander (Lundenius) Signe Maria

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Место рождения

Turku

Дата рождения

06.12.1877

Дата смерти

29.05.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Turku
Рождение ребёнка
13.10.1899

Дочь: Maconi Hjördis Linnea

Отец ребёнка: Weurlander Sofus Viktor

Kuru, Finland
Рождение ребёнка
19.03.1910

Дочь: Tarkko, Lawdansky Irja

Отец ребёнка: Weurlander Sofus Viktor

Kuru, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.05.1955
Helsinki
Похороны
Неизвестно
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