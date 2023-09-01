Weurlander (Lundenius) Signe Maria
Место рожденияTurku
Дата рождения06.12.1877
Дата смерти29.05.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Turku
Рождение ребёнка
13.10.1899
Дочь: Maconi Hjördis Linnea
Отец ребёнка: Weurlander Sofus Viktor
Kuru, Finland
Рождение ребёнка
19.03.1910
Дочь: Tarkko, Lawdansky Irja
Отец ребёнка: Weurlander Sofus Viktor
Kuru, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.05.1955
Helsinki
Похороны
Неизвестно