Трифон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Степан Андреевич

Мать: Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Николай Трифонович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Трифоновна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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