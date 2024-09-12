Трифон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Степан Андреевич
Мать: Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Николай Трифонович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Трифоновна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно