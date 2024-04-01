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Новоселова Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ядров Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Иван Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Новоселов Федор Иванов

Отец ребёнка: Новоселов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
28.11.1907

Дочь: (Новоселова) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Новоселов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
24.10.1909

Сын: Новоселов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Новоселов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
01.04.1911

Дочь: (Новоселова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Новоселов Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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