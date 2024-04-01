Новоселова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ядров Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1904
Отец ребёнка: Новоселов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
28.11.1907
Дочь: (Новоселова) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Новоселов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
24.10.1909
Отец ребёнка: Новоселов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
01.04.1911
Дочь: (Новоселова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Новоселов Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно