Нестерова (Гермахерскаго) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Гермахерскій Егоръ
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ
Рождение ребёнка
21.05.1869
Сын: Назаровъ Михаилъ
Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ
Рождение ребёнка
19.07.1872
Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаровъ Василій
Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеровъ Никита
Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ
Бракосочетание
Неизвестно