Нестерова (Гермахерскаго) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Гермахерскаго) Пелагея

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Гермахерскій Егоръ

Мать: Гермахерскаго Авдотья Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1869

Сын: Назаровъ Михаилъ

Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1872

Сын: Назаровъ Нестеровъ Илья

Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаровъ Василій

Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеровъ Никита

Отец ребёнка: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Нестеровъ Кириллъ

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