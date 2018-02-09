Сладков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сладков Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1936

Дата смерти

09.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1962

Сын: Сладков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сладкова Маргарита Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сладкова Маргарита Николаевна

Смерть
09.02.2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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