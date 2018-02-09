Сладков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1936
Дата смерти09.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1962
Сын: Сладков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сладкова Маргарита Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург