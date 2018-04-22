Евменчик Лев Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евменчик Лев Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2018

Отец: Евменчик Станислав Александрович

Мать: не указана

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