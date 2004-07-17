Салдина Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1912
Дата смерти17.07.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Сама Вера якобы упоминала, что год рождения у неё неправильный и она старше
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неучев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1948
Дочь: Николаенко (Салдина) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Салдин Дмитрий Григорьевич
Смерть
17.07.2004