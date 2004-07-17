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Салдина Вера Николаевна

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Место рождения

Какачево, Поддорская волость, Старорусский уезд

Дата рождения

15.09.1912

Дата смерти

17.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Какачево, Поддорская волость, Старорусский уезд
Сама Вера якобы упоминала, что год рождения у неё неправильный и она старше
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неучев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салдин Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
29.11.1948

Дочь: Николаенко (Салдина) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Салдин Дмитрий Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.07.2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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