Жарикова (Проскурякова) Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Проскуряков Михаил Минаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1820
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Жариков Илларион Георгиевич
Отец ребёнка: Жариков Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Жариков Тимофей Георгиевич
Отец ребёнка: Жариков Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Жарикова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Жариков Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Жарикова Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Жариков Георгий Степанович
Рождение ребёнка
1832 или 1833
Сын: Жариков Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Жариков Тимофей Георгиевич
Рождение ребёнка
?.03.1835
Отец ребёнка: Жариков Георгий Степанович
Смерть
Неизвестно