Жарикова (Проскурякова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова (Проскурякова) Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Проскуряков Михаил Минаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1820

Муж: Жариков Георгий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Жариков Илларион Георгиевич

Отец ребёнка: Жариков Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Жариков Тимофей Георгиевич

Отец ребёнка: Жариков Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Жарикова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Жариков Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Жарикова Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Жариков Георгий Степанович

Рождение ребёнка
1832 или 1833

Сын: Жариков Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Жариков Тимофей Георгиевич

Рождение ребёнка
?.03.1835

Сын: Жариков Архип Георгиевич

Отец ребёнка: Жариков Георгий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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