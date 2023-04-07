Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий

Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
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Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Важник Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Юржишки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Юржишки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Юржишки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Юржишки, Воложинский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
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