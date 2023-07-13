Фурсов Семен Антонович
Место рожденияРоссия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Дата рождения1820
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Фурсов Антон Макарович
Мать: не указана
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Смерть
1889
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская