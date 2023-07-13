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Фурсов Семен Антонович

Место рождения

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская

Дата рождения

1820

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Фурсов Антон Макарович

Мать: не указана

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
1855

Сын: Фурсов Федор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Смерть
1889
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
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