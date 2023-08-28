Шебанова Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Татьяна Митрофанова
Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
11.04.1887
Дочь: Баева Ирина Митрофанова
Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
01.02.1889
Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Шебанов Владимир Митрофанов
Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
04.07.1893
Дочь: Акилина Митрофанова
Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
09.10.1895
Сын: Шебанов Филипп Митрофанов
Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
10.11.1897
Дочь: Карлова Матрона Митрофанова
Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
21.03.1900
Сын: Шебанов Гавриил Митрофанов
Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
04.08.1902
Сын: Шебанов Митрофан Митрофанов
Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев
Рождение ребёнка
20.03.1904
Сын: Шебанов Василий Митрофанов
Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев
Смерть
Неизвестно