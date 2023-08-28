Шебанова Марфа Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебанова Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Татьяна Митрофанова

Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.04.1887

Дочь: Баева Ирина Митрофанова

Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1889

Сын: Шебанов Семен Митрофанов

Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Шебанов Владимир Митрофанов

Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.07.1893

Дочь: Акилина Митрофанова

Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.10.1895

Сын: Шебанов Филипп Митрофанов

Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.11.1897

Дочь: Карлова Матрона Митрофанова

Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.03.1900

Сын: Шебанов Гавриил Митрофанов

Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.08.1902

Сын: Шебанов Митрофан Митрофанов

Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Шебанов Василий Митрофанов

Отец ребёнка: Шебанов Митрофан Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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