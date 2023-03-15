Орешкин Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешкин Евгений Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1974

Отец: Орешкин Анатолий

Мать: Орешкина Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
01.07.1998

Дочь: Ксения Евгеньевна

Мать ребёнка: Орешкина Марина

Рождение ребёнка
25.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орешкина Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орешкина Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орешкина Марина

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