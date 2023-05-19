Матренин Мануйла Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матренин Мануйла Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матренин Герасим Елисеев

Мать: Матренина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
18.08.1908

Сын: Матренин Мануйла Мануйлов

Мать ребёнка: Матренина Акилина Петрова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
09.05.1910

Сын: Матренин Николай Мануйлов

Мать ребёнка: Матренина Акилина Петрова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.09.1911

Дочь: Анна Мануилова

Мать ребёнка: Матренина Акилина Петрова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матренина Акилина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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