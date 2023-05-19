Матренин Мануйла Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1908
Сын: Матренин Мануйла Мануйлов
Мать ребёнка: Матренина Акилина Петрова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
09.05.1910
Сын: Матренин Николай Мануйлов
Мать ребёнка: Матренина Акилина Петрова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.09.1911
Дочь: Анна Мануилова
Мать ребёнка: Матренина Акилина Петрова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно